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Можно ли заразиться смертельным вирусом через посылки из Китая? – мнение врача

Можно ли заразиться смертельным вирусом через посылки из Китая? – мнение врача

Возможность заражения маловероятна, но не исключает необходимости дезинфицировать получаемые посылки.

Опасность заражения “китайским гриппом” – коронавирусом 2019-nCoV, маловероятна, но необходимо принимать меры предосторожности. Такое мнение высказала семейный врач Людмила Смолина, – передает МГ “Объектив” со ссылкой на “Обозреватель”.

По ее словам, содержание посылок желательно дезинфицировать, если есть такая возможность.

Например, “если вещь можно вымыть с мылом или постирать, ее надо вымыть или постирать. Если она может быть подвергнута термической обработке, это нужно сделать”, – порекомендовала врач.

“Этим мы будем себя защищать не только от коронавируса, но и от других возбудителей”, – отметила она.

Ранее сообщалось, что эпидемию китайского гриппа пока не могут остановить.

Общее число зараженных вирусом выросло до 830 человек.

Появление вируса зафиксировали за пределами Китая – в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, России, Сингапуре.

Источник: objectiv.tv

Автор: Сергей Барков

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