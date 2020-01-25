Можно ли заразиться смертельным вирусом через посылки из Китая? – мнение врача
Возможность заражения маловероятна, но не исключает необходимости дезинфицировать получаемые посылки.
Опасность заражения “китайским гриппом” – коронавирусом 2019-nCoV, маловероятна, но необходимо принимать меры предосторожности. Такое мнение высказала семейный врач Людмила Смолина, – передает МГ “Объектив” со ссылкой на “Обозреватель”.
По ее словам, содержание посылок желательно дезинфицировать, если есть такая возможность.
Например, “если вещь можно вымыть с мылом или постирать, ее надо вымыть или постирать. Если она может быть подвергнута термической обработке, это нужно сделать”, – порекомендовала врач.
“Этим мы будем себя защищать не только от коронавируса, но и от других возбудителей”, – отметила она.
Ранее сообщалось, что эпидемию китайского гриппа пока не могут остановить.
Общее число зараженных вирусом выросло до 830 человек.
Появление вируса зафиксировали за пределами Китая – в Таиланде, Японии, Южной Кореи, США, России, Сингапуре.
Источник: objectiv.tv
Автор: Сергей Барков