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Молодежь и подростки - причина новой волны коронавируса в Европе

Молодежь и подростки - причина новой волны коронавируса в Европе

Сегодня, 29 июля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала причиной новой вспышки коронавируса в Европе молодежь и подростков.

Региональный директор ВОЗ Ханс Клюге считает, что чаще всего именно молодые люди не соблюдают правила социального дистанции и стремятся жить привычной жизнью без внесения корректив. Об этом он сказал в интервью радио ВВС.

"Все большее число стран переживает локальные вспышки и рост заболеваемости… Органы здравоохранения разных стран сообщают, что особенно много заражений среди молодых людей. На мой взгляд, совершенно очевидно, что мы должны еще раз подумать о том, как лучше работать с молодежью", — отметил он.

Региональный представитель ВОЗ понимает, что молодые люди "не хотят пропустить лето", однако у них "должна быть ответственность перед собой, перед своими родителями, перед бабушками и дедушками и перед людьми, рядом с которыми они живут".

29 июля число инфицированных COVID-19 в мире превысило 16,7 миллионов человек, более 660 тысяч человек умерли.

Эпицентром COVID-19 остаются Северная и Южная Америки, Россия и Германия.

 

Агентство Телевидения Новости

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