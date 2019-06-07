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Мощная магнитная буря подпортит украинцам выходные: новый удар не пощадит никого

Мощная магнитная буря подпортит украинцам выходные: новый удар не пощадит никого

В ночь на 9 июня магнитная буря обрушится на Украину. Последствия зависимы от метеоусловий люди смогут почувствовать уже на следующий день.

Специалисты рекомендуют в понедельник, 10 июня, не загружать себя работой и отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Кроме того, не стоит переедать.

 

Магнитные бури

Магнитные бури

Эксперты рекомендуют тщательно следить за питанием. В частности, стоит выбросить из рациона жирную и соленую пищу, не переедать, чтобы сердечно-сосудистая система не подвергалась дополнительным нагрузкам. Также надо стараться избегать стрессов и больше отдыхать в эти дни.

В конце мая прошел мощный магнитный всплеск. Так, метеозависимы люди отмечали ухудшение общего самочувствия. Особенно  пострадали дети и старики, а также люди с хронычними недугами.

Магнитные бури

Магнитные бури

Во время магнитных бурь медики чаще всего спостергають головокружение, головная боль и даже возможные сердечные приступы, а также раздражительность, невнимательность, приступы головной боли.

Особенно осторожными в эти дни астрологи советуют людям творческих профессий. В зоне повышенного риска могут быть также люди с хроническими заболеваниями.

Июнь, к сожалению, не будет спокойным и отметиться сразу несколькими магнитными всплесками. Кроме магнитной бури 9-10 июня, медики советуют быть внимательными 19 июня (ожидаются сильные возмущения), и 28-30 июня. Пейте больше воды и стройте свой график таким образом, чтобы побольше гулять на свежем воздухе и не испытывать стресса!

Источник: znaj.ua

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