МОЗ: Чверть результатів ПЛР-тестів може бути недостовірною

Через умови відбору та транспортування біологічного матеріалу до 25 відсотків ПЛР-тестів на коронавірус можуть бути хибнонегативними, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

Значна частина результатів ПЛР-тестів на коронавірус може бути хибною, заявив у неділю, 26 липня, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов. Він зазначив, що для ПЛР-тестування береться мазок з ротоглотки, і в разі, якщо вірус сконцентрувався в нижчих відділах дихального тракту, результат такого тесту може бути недостовірним.

"На достовірність результату впливає також дотримання умов відбору та транспортування біологічного матеріалу до лабораторії. За різними даними, до 20-25 відсотків результатів ПЛР-досліджень можуть бути хибнонегативними", - повідомили в МОЗ.

За даними міністерства, загалом за весь час пандемії в Україні було проведено 963 641 тестування методом ПЛР. Нагадаємо, що станом на 26 липня в Україні зафіксували 64 849 випадків інфікування COVID-19.

Окрім того, міністерство виключило препарати "Лопінавір" та "Рітонавір" зі списку ліків, що використовуються для лікування COVID-19. Водночас до списку був доданий препарат "Дексаметазон" з визначенням "Для використання лише для кисневозалежних пацієнтів у важкому стані". Окрім того, було внесено зміни до застосування гідроксихлорохіну - тепер його можна використовувати за середнього ступеня тяжкості захворювання і лише для лікування дорослих.

Источник: dw.com

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