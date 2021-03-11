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МОЗ дозволив до використання в Україні ще одну вакцину проти COVID-19

МОЗ дозволив до використання в Україні ще одну вакцину проти COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України зареєструвало вакцину CoronaVac виробництва компанії Sinovac Biotech Ltd. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Іващенко.

«Це рішення ухвалив МОЗ на основі вивчення реєстраційних посвідчень, матеріалів про клінічні дослідження щодо безпеки й ефективності та аналізу користь/ризик», – сказав Ігор Іващенко.

Нагадаємо, це вже третя вакцина, яка дозволена в Україні для екстреного застосування. Раніше були зареєстровані AstraZeneca (Covishield) та Pfizer/BioNTech.

Зазначимо, що в Україні діє спрощена процедура реєстрації вакцин проти COVID-19, що передбачає реєстрацію протягом 5 робочих днів.

Источник: moz.gov.ua

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