МОЗ оприлюднило рекомендації, як захиститись від коронавірусу

Основні клінічні ознаки коронавірусу: гарячка, утруднене дихання та рентгенограма грудної клітки, що показує двосторонні інфільтрати легень

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило рекомендації для мандрівників щодо захисту від ймовірного інфікування коронавірусом, спалах якого трапився у Китаї.

«Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання. У разі появи симптомів, що свідчать про гострі респіраторні захворювання під час подорожі або після неї, мандрівникам рекомендується звернутися до лікаря та надати відомості про історію подорожей», – зазначається на сайті МОЗ.

Також там же подаються стандартні рекомендації ВООЗ для широкої громадськості щодо зменшення впливу та передачі ГРВІ:

• часто мийте руки або обробляйте їх дезінфікуючими засобами;

• під час кашлю та чхання прикривайте рот і ніс паперовою хустинкою. Використану хустку варто негайно викинути та помити руки;

• уникайте тісного контакту з усіма, хто має гарячку та кашель;

• якщо маєте підвищену температуру тіла, кашель й утруднене дихання, якнайшвидше зверніться до лікаря та повідомте йому попередньою історією подорожей;

• відвідуючи живі ринки в районах, в яких зараз фіксуються випадки нового коронавірусу, уникайте контакту з живими тваринами та поверхнями, які контактують з тваринами;

• не споживайте сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Із сирим м'ясом, молоком тощо слід поводитися обережно.

Тим часом, як зазначається на сайті Центру громадського здоров'я МОЗ, про епідеміологію 2019-nCoV наразі відомо недостатньо, щоб зробити остаточні висновки про повні клінічні особливості захворювання, інтенсивність передачі від людини до людини та первісне джерело спалаху.

На сьогодні випадків захворювання коронавірусом 2019-nCoV в Україні не зафіксовано. Міністерство охорони здоров’я повідомило про старт з 26 січня в аеропорту «Бориспіль» температурного скринінгу пасажирів, що прибувають із Китаю.

24 січня Кабінет міністрів затвердив план по запобіганню потраплянню в Україну нового коронавірусу, а також відповідний оперативний штаб.

Вранці 26 січня було відомо про щонайменше 56 померлих через хворобу, спричену коронавірусом, у Китаї, а також близько 2 тисяч інфікованих. Низка китайських міст опинилася в ізоляції через карантин.

Наразі лікарі не мають вакцини чи противірусних препаратів проти коронавірусу 2019-nCoV, виявленого в Китаї. Застосовується симптоматичне лікування. Більшість хворих видужує.

Источник: radiosvoboda.org

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