МОЗ вдалося в період епідемії втримати рівні охоплення обов’язковими профілактичними щепленнями на належному рівні

Міністерству охорони здоров’я вдалося в період епідемії COVID-19 втримати рівні охоплення обов’язковими профілактичними щепленнями на належному рівні. Про це на брифінгу повідомив заступник Міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Незважаючи на значне зниження темпів вакцинації в період з березня по травень, завдяки злагодженим діям Міністерства, структурних підрозділів охорони здоров’я обласних адміністрацій та лікарів, рівні охоплення профілактичними щепленнями не провалились» - підкреслив Головний державний санітарний лікар.

За його словами, рівні охоплення щепленнями проти туберкульозу за 2020 рік залишились на рівні 2019 року і становлять 88,8%. Найкращі показники охоплення щепленнями проти туберкульозу в м. Київ, у Волинській та Полтавській області. Рівні охоплення щепленнями проти гепатиту В – 96,5%. Це єдине щеплення щодо якого вдалося досягнути рекомендованого ВООЗ рівня 95%. Минулого року цей показник становив всього 77%.

«Відмічу 6 областей, які досягли 100% показника – Дніпропетровська, Запорізька, Львівська, Тернопільська, Черкаська та Чернівецькі області. Рівні охоплення щепленнями проти кору, паротиту та краснухи за 2020 рік в Україні становлять 83,3% для 12 місячних та 83,4% для шестирічок. Недопрацювали з цього питання Одеська, Закарпатська та Харківська області, в яких найнижчий показник охоплення щепленнями» - зазначив заступник Міністра.

За інформацією Європейського регіонального бюро ВООЗ, у 2020 році в країнах регіону фіксується рекордно низька кількість хворих на кір та краснуху. Цей феномен пояснюється впровадженими протиепідемічними обмежувальними заходами щодо КОВІД-19. В Україні у 2020 році зареєстровано 264 випадки кору, в той час як в 2019 році таких випадків було 57 282.

Також, як зазначає Віктор Ляшко, показники охоплення щепленнями проти дифтерії, правцю та кашлюку в дітей до одного року становлять 80,1%. А перші три дози вакцини проти поліомієліту отримали 83% дітей. Це кращий показник, ніж у 2019 році.

«Держава закуповує вакцини за національним Календарем щеплень від 10 інфекційних хвороб. Наразі, у кожній області доступні якісні вакцини, що використовуються для обов’язкових щеплень. Перегляньте, будь ласка, календар щеплень своїх дітей та надолужте пропущені щеплення. Ми вибудовуємо кампанію імунопрофілактики проти COVID-19 таким чином, щоб вона не перетиналася з проведенням рутинних щеплень» - зазначив Віктор Ляшко.

Нагадаємо, що отримати безоплатне щеплення можна у комунальних медзакладах, а також пологових будинках і приватних клініках, які уклали договір з Національною службою здоров'я України.

У разі відмови від вакцинації в лікарні або повідомлення про відсутність вакцин телефонуйте до інформаційно-довідкової служби Національної служби здоров’я України 16-77.

Источник: moz.gov.ua

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