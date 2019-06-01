МОЗ України закликає регіони провести спецоперації з подолання спалаху кору

Міністерство охорони здоров'я України разом з Центром громадського здоров’я проводять наради з представниками усіх областей щодо організації додаткових заходів з імунізації для подолання спалаху кору.

Рівень захворюваності на кір в Україні далі зростає. З метою подолання спалаху інфекції, Міністерство охорони здоров’я України рекомендує регіонам проводити спеціальні додаткові заходи з імунізації.

“Ми тут, ми працюємо у звичайному режимі і спокійно ідемо крок за кроком вперед. Ті зміни, що розпочалися, будуть розвиватися й надалі. Сьогодні ми говоримо про вакцинацію — це питання національної безпеки країни. Які б зміни не відбувалися в державі, ми маємо продовжувати працювати, щоб українці і далі мали рівний доступ до лікування та препаратів. Сьогодні нам вдалося забезпечити доступ до всіх вакцин, відповідно до календаря щеплень. Тому ми маємо об’єднати зусилля і разом робити все, щоб подолати спалах кору, щоб люди йшли вакцинуватися”, - зазначила доктор Уляна Супрун, в.о. міністра охорони здоров'я України.

Представники міністерства презентували регіонам про успішний досвід “спецоперацій” з вакцинації у Хмельницькій та Львівській областях. Там під час додаткових заходів з імунізації в областях проводили звірку даних щодо кількості дітей, в яких відсутня належна кількість щеплень проти кору (статистику медичних закладів звіряли з даними закладів освіти). Потому розробляли детальний план заходів з додаткової імунізації з чітко визначеними строками. Крім того, формувалися мобільні бригади медпрацівників, що проводили в закладах освіти додаткову вакцинацію для дітей і дорослих - працівників закладів освіти.

“Ми повинні провакцинувати якомога більше людей. Міжнародні експерти відзначають, що спалах кору не припиниться в Україні найближчим часом, тож єдиний наш захист - це вакцинація. В Україні достатня кількість вакцин від кору. Міністерство охорони здоров’я України надало всі інструменти зі свого боку. Тепер потрібно зробити конкретні кроки на рівні областей. Така “спецоперація” зараз триває в Хмельницькій області. Там вже додатково вакцинували понад 19 тисяч дітей та дорослих ”, - сказала Ольга Стефанишина, заступниця міністра охорони здоров’я з євроінтеграції.

За даними Центру громадського здоров’я, найбільше хворих за останній тиждень зафіксували у Харківській, Київській, Хмельницькій та Тернопільській областях. І за прогнозами фахівців, рівень захворюваності без додаткових заходів не знизиться найближчим часом.

“Основна проблема зі спалахом кору у світі пов’язана передусім із потужною антивакцинальною інформаційною кампанією, в основі якої лежать фейки. Головне завдання подібних зустрічей - пошук додаткових каналів комунікації, через які ми можемо доносити правду, а люди - знаходити необхідні відповіді на свої питання. Побороти вакцинокеровані хвороби можливо лише переконавши кожного з батьків захистити себе та свою дитину”, - додав Генеральний директор Центру громадського здоров’я МОЗ України Володимир Курпіта.

Успішний досвід раніше показала спецоперація на Львівщині. Майже 27 тисяч школярів області отримали щеплення. Мобільні бригади лікарів проводили вакцинацію в закладах освіти і після закінчення спецоперації 90% школярів області були вакциновані.

МОЗ України надало інструкції областям щодо необхідних етапів підготовки планів додаткових заходів для боротьби з кором. Нагадаємо, нещодавно МОЗ України скасував вікові обмеження і зараз безоплатно щепитися від кору зможуть дорослі будь-якого віку. http://moz.gov.ua/article/news/vikovi-obmezhennja-na-bezoplatnu-vakcinaciju-vid-koru-skasuvali

Перевірити кількість вакцин у вашій області можна у таблиці.

Плакати, розроблені для використання школами, можна завантажити за посиланням.

Источник: moz.gov.ua

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