МОЗ заявляє про відсутність дефіциту вакцин для календарних щеплень

В Україні наявні всі вакцини відповідно до календаря щеплень, дефіциту цих медпрепаратів не очікується.

Про це в ефірі українських телеканалів повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Олександр Комаріда, передає кореспондент Укрінформу.

«Звичайно, вакцини доступні. У нас є план-графік надходження вакцин - і від міжнародних партнерів, і за рахунок коштів держбюджету. Усі вони відповідно до календаря щеплень є у наявності, і їх дефіцит не передбачається. Тому потрібно вакцинуватися, потрібно захищати себе і від ковіду, і рутинними вакцинами відповідно до календаря щеплень», - сказав він.

За словами першого заступника міністра, вакцин вистачить на всіх. Комаріда нагадав, що у МОЗ від самого початку повномасштабної війни вживали заходів для перерозподілу і лікарських засобів, і вакцин зі східних регіонів на західні, щоб у внутрішньо переміщених осіб не виникало проблем із доступом до будь-якого лікування чи щеплення.

Окремо посадовець поінформував, що у вільному доступі є достатньо вакцини проти коронавірусу - як на центральному, так і на регіональному рівнях. І хоча пунктів вакцинації стало менше, вони працюють, щеплення проводяться щодня.

Комаріда також заявив, що МОЗ постійно контролює ситуацію з наявністю усіх життєво необхідних ліків та інших груп лікарських засобів: «Наразі нам не відомо про будь-яку нестачу лікарських засобів у будь-якому регіоні України. Це якщо ми говоримо про регіони, які підконтрольні українському уряду».

Він нагадав, що в Україні до початку повномасштабної війни більшість лікарських засобів були вітчизняного виробництва.

«Вітчизняна фармгалузь показала свою спроможність, найбільші фармацевтичні підприємства працюють і забезпечують українців життєво необхідними лікарськими засобами. І держава робить усе, щоб частка українських ліків збільшувалася на ринку. Це не тільки дає українцям змогу лікуватися якісними ліками, а й допомагає українській економіці», - констатував перший заступник очільника МОЗ.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров’я закликає місцеву владу долучатися до впровадження механізму забезпечення українців ліками, що надходять у країну як гуманітарна допомога.

Джерело: ukrinform.ua

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