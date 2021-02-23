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Мозг людей с ожирением функционирует иначе, чем мозг людей со здоровым весом

Мозг людей с ожирением функционирует иначе, чем мозг людей со здоровым весом

Исследовательская группа из Центра исследований разума, мозга и поведения (CIMCYC) Университета Гранады (UGR) уже много лет изучает проблему лишнего веса с нейробиологической точки зрения, чтобы определить точную роль, которую играет мозг.
В исследовании, недавно опубликованном в International Journal of Obesity, основанном на докторской диссертации Кристины Мартин, посвященной подросткам с избыточным весом, исследователи из UGR обнаружили, что худшая потеря веса среди подростков, соблюдающих диету, связана с более сильной связью между области мозга, связанные с мотивацией к еде и положительным эффектом еды.

Этот результат дополняет результаты, ранее полученные Исследовательской группой прикладной нейропсихологии и психонейроиммунологии UGR в ее работе, посвященной изучению подростков и взрослых, которая показывает, как мозг людей с избыточным весом работает по-другому, чем у людей со здоровым весом, во всех вопросах, связанных с питанием.

«Столкнувшись с решением о том, что лучше есть, и когда нам предложили очень аппетитную пищу, с точки зрения реакции мозга мы заметили, что« импульсивные »цепи активнее, чем« рефлексивные», — объясняет Ракель Вилар Лопес, специалист научный сотрудник отдела личности, оценки и психологического лечения УГР и один из авторов данной работы.

Различная толщина в коре головного мозга

Помимо этих различий в активации мозга, различные области мозга у людей с избыточным весом различались по способу соединения и толщине коры головного мозга. Существует также связь между этими различиями (которые могут быть связаны с диетой с высоким содержанием жиров) и трудностями, с которыми сталкиваются некоторые люди при соблюдении диеты и физических упражнений, и, следовательно, потере веса.

Основываясь на этих выводах, исследователи Ракель Вилар и Альфонсо Каракуэль из Департамента психологии развития и образования UGR в сотрудничестве с двумя международными исследовательскими группами недавно начали проект по борьбе с феноменом лишнего веса.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: мозг

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