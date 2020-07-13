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На Алексеевском лугопарке и Безлюдовском водохранилище купаться нельзя - Лабцентр

На Алексеевском лугопарке и Безлюдовском водохранилище купаться нельзя - Лабцентр

Харьковский областной лабораторный центр не рекомендует купаться на четырех пляжах Харьковской области. Такое постановление было опубликовано на сайте лабцентра после проведенных лабораторных исследований.

Речь идет о городском пляже в Изюме, Алексеевском лугопарке и Безлюдовском водохранилище в Харькове, а также пляже КП "Зміїв-житло" в Змиеве. В воде этих водоемов содержание лактозоположительных кишечных палочек превышает нормативное значение (выявлено соответственно 6 200, 6 200, 13 000 и 240 000 при норме не более 5000 на литр).

Агентство Телевидения Новости

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