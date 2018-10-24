Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:01
Просмотров: 74

На амбулаторіях Харківського району встановили сонячні батареї. ФОТО

На амбулаторіях Харківського району встановили сонячні батареї. ФОТО

Медики Харківського району розповідають, як заощаджують на комуналці.

У прикордонних селах району – Борисівці та Глибокому електроенергію до об`єктів соціальної сфери забезпечують за допомогою сонячних станцій.

Такі ж проекти альтернативної енергетики незабаром запрацюють і у селах Липці та Стрілеча.

Як розповів голова Харківської районної ради Максим Литвиненко, запровадили практику використання відновлювальної енергетики у закладах охорони здоров`я заради економії грошей.

— Але з тією реформою, яка зараз відбувається в медицині, цей досвід буде корисним для розвитку первинної ланки в цілому. Адже якщо планується, що сімейні лікарі отримуватимуть кошти за кожного пацієнта, і саме ці доходи забезпечуватимуть не тільки їх заробітну плату, але й поточні витрати амбулаторій, у тому числі й комунальні, то ми оптимізували ці витрати, — розповів голова райради.

На амбулаторіях Харківського району встановили сонячні батареї. ФОТО

Так, у Борисівці сонячні батареї встановлені на місцевій школі.

Вони повністю забезпечують електроенергією ФАП, дитсадок, бібліотеку та частково школу. У Глибокому зелена енергетика повністю забезпечує потреби амбулаторії, 25 % витрат бібліотеки та близько 30 % витрат дитячого садка.

Сільські голови району говорять, що робота сонячних станцій допомагає економити бюджетам місцевих рад близько 10-15 тисяч гривень на рік.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Харьковгаз» заявил о возможных отключениях котельных зимой
Сегодня 08:44    117
У Харкові відбувся українсько-німецький форум з енергоефективності (ВІДЕО)
Сегодня 07:32    54
В харьковской школе расследуют случай унижения ребенка
Сегодня 06:51    142
На перекрестке проспекта Тракторостроителей и улицы Героев Труда запрещается движение транспорта
Сегодня 06:24    133
Солнечные панели продолжают дешеветь. Ощущается ли это на украинском рынке?
23.10.2018 09:40    172
В Харькове пройдет акция «Потрать 15 минут и спаси 3 жизни!»
23.10.2018 08:00    241
У Харкові обговорили детінізацію заробітної плати (ВІДЕО)
23.10.2018 07:32    145
Сколько харьковчане тратят на еду (ЦИФРЫ)
23.10.2018 06:54    560
Большой футбол. Возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта, а работа метро - продлена
23.10.2018 06:26    208
На Харківщині фермери не можуть поділити врожай (ВІДЕО)
23.10.2018 06:00    146
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 