На амбулаторіях Харківського району встановили сонячні батареї. ФОТО

Медики Харківського району розповідають, як заощаджують на комуналці.

У прикордонних селах району – Борисівці та Глибокому електроенергію до об`єктів соціальної сфери забезпечують за допомогою сонячних станцій.

Такі ж проекти альтернативної енергетики незабаром запрацюють і у селах Липці та Стрілеча.

Як розповів голова Харківської районної ради Максим Литвиненко, запровадили практику використання відновлювальної енергетики у закладах охорони здоров`я заради економії грошей.

— Але з тією реформою, яка зараз відбувається в медицині, цей досвід буде корисним для розвитку первинної ланки в цілому. Адже якщо планується, що сімейні лікарі отримуватимуть кошти за кожного пацієнта, і саме ці доходи забезпечуватимуть не тільки їх заробітну плату, але й поточні витрати амбулаторій, у тому числі й комунальні, то ми оптимізували ці витрати, — розповів голова райради.

Так, у Борисівці сонячні батареї встановлені на місцевій школі.

Вони повністю забезпечують електроенергією ФАП, дитсадок, бібліотеку та частково школу. У Глибокому зелена енергетика повністю забезпечує потреби амбулаторії, 25 % витрат бібліотеки та близько 30 % витрат дитячого садка.

Сільські голови району говорять, що робота сонячних станцій допомагає економити бюджетам місцевих рад близько 10-15 тисяч гривень на рік.

Источник: slk.kh.ua

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