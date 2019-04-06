На баре только сок: дети на вечеринке соберут деньги для Института рака

Продюсерский центр «NovaModa» приглашает на Kids Night Party – зажигательную вечеринку для тех, кому за 5! Никаких клоунов с шариками, банальных игрушечных костюмов и неинтересных викторин. Ученики харьковской киношколы устраивают детскую вечеринку «как у взрослых»: в настоящем ночном клубе, с выступлениями DJ и PJ на танцполе, яркой шоу-программой, конкурсами и подарками. Главный приз – 2 билета на концерт Олега Винника!

За пультом – 10-летний DJ MEGERA (Андрей Мегера), который уже два года зажигает любые вечеринки. Андрей – настоящий артист! Он разбивает стереотипы о том, что стильная клубная музыка – только для взрослых. Поэтому единственное ограничение по возрасту: на Kids Night Party в баре будет только сок!

Подобные вечеринки проходят в Харькове регулярно. Но впервые – это благотворительное мероприятие. Дети смогут не только весело провести время, но и сделать доброе дело. Все собранные средства пойдут в благотворительный фонд «Интер-детям» и будут потрачены на создание самой современной в Украине палаты для трансплантации костного мозга в детском отделении Национального института рака.

«Это нормально – помогать другим людям. Мы считаем правильным учить детей сопереживать чужому горю и не оставаться в стороне, – говорит генеральный продюсер киношколы «NovaModa» Анастасия Свобода. – Поэтому наши воспитанники в этот раз решили поступить по-взрослому: все собранные на празднике средства они отдадут на благотворительность. Все мероприятие организовывают дети, взрослые им только помогают, а не наоборот».

Родителям вход разрешен: выделяются отдельные столики!

Kids Night Party пройдет 7 апреля в клубе Bolero по адресу: пр-т Юбилейный, 56. Начало в 17:00. Бронь билетов по телефону: +38 063 440 04 37.

Электронный билет >>

Источник: deti.inter.ua

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