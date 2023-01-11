На деокупованих територіях деякі безкоштовні ліки за рецептом можна отримати у 23 аптеках.

Про це повідомив Директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов.

«Програма «Доступні ліки» має велике соціальне значення – кожен, хто отримав рецепт на передбачені Програмою медичних гарантій ліки, може отримати їх безкоштовно», – говорить Максим Хаустов.

Це препарати для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, цукрового діабету ІІ типу, нецукрового діабету, розладів психіки та поведінки, епілепсії.

В умовах воєнного стану пацієнти можуть отримувати «Доступні ліки» як за електронним, так і за паперовим рецептом.

«Після створення рецепта на мобільний телефон пацієнта приходить СМС з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Власне комбінація 16 цифр і є електронним рецептом. Також лікар може виписати паперовий рецепт або продублювати його, роздрукувавши», – розповідає лікарка загальної практики – сімейної медицини Юлія Євдокимова.

Окремо вона відзначає, що для отримання рецепту внутрішньо переміщеним особам декларація не обов’язкова.

Щоб отримати ліки, пацієнту необхідно звернутися з рецептом до будь-якої аптеки, яка відпускає препарати за програмою в межах договору з НСЗУ. Як наголошує провізорка аптеки 911 Христина Шахова, на дверях чи фасадах таких аптек міститься наліпка «Доступні ліки».

«Навіть якщо в аптеці не буде потрібного препарату (всього їх згідно програми зареєстровано понад 400), то провізор завжди підкаже, де придбати ліки у найближчому місці», – говорить Христина Шахова.

Також знайти аптеку з «Доступними ліками» можна за допомогою «Електронної карти аптек-учасниць програми реімбурсації лікарських засобів» або зателефонувавши 16-77.

Агентство Телевидения Новости