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На Харьковщине - 335 новых случаев коронавируса

На Харьковщине - 335 новых случаев коронавируса

19 января диагноз COVID-19 подтвержден у 335 жителей области, 270 из них - жители Харьковского района, а 233 - жители города Харькова. Об этом сообщили в ХОГА.

Также диагноз COVID-19 подтвержден у 24 жителей Лозовского, 20 - Купянского, 7 - Богодуховского, по 6 - Изюмского и Чугуевского и 2 - Красноградского районов.

Всего по области зарегистрировано 75368 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 63905 больных выздоровели, 1280- умерли.

Агентство Телевидения Новости

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