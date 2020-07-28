На Харьковщине - 59 новых случаев COVID-19
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 59 новых случаев коронавируса и 65 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 3486, из которых 123 человека умерли, 2022 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 5176 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
3486 случаев подтверждено;
1562 - опровергнуто;
128 - остаются под подозрением.
География заболевших выглядит так:
2595 - Харьков (плюс 51 случай за сутки);
265 - Харьковский район (плюс 6 случаев);
74 - Чугуевский район;
70 - Змиевской район;
66 - Дергачевский район;
53 - Первомайский район;
41 - Валковский район;
39 - Богодуховский район;
36 - Боровской район;
34 - Балаклейский район;
31 - Волчанский район (плюс 2 случая);
27 - Красноградский район;
25 - Лозовской район;
24 - Золочевский район;
16 - Нововодолажский район;
15 - Купянский район;
13 - Изюмский район;
11 - Великобурлукский район;
10 - Шевченковский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
5 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.