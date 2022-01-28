На Харьковщине больше 1300 новых случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Харьковской области было зафиксировано 1317 новых случаев заболевания ковидом, из них 966 — это жители Харькова. Преодолели коронавирусную инфекцию и получили отрицательный результат теста 303 человека.

Количество новых случаев больных ежедневно растет, но министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что благодаря вакцинации люди значительно легче переносят болезнь, а количество госпитализаций уменьшилось. Так что Ляшко уверен: коллективный иммунитет поможет преодолеть очередную коронавирусную волну.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

В найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу, ці цифри вдвічі вищі за пікові значення минулої хвилі. При цьому завдяки вакцинації ми очікуємо на третину менше померлих, ніж на піку минулої хвилі.

Но Виктор Ляшко предостерегает: именно сейчас значительно увеличилось количество случаев заражения среди детей.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения

І окрему увагу в цій хвилі ми приділяємо готовності дитячих лікарень до госпіталізацій хворих на COVID-19. Через здатність нового штаму «Омікрону» до швидкого поширення відповідно зростає і частка захворівших, і серед найбільш вразливого населення — молоді та дітей, які велику частину свого буденного життя проводять у великих колективах чи в колі друзів.

Между тем в мэрии сообщили, что переводить учеников 5 – 11 классов на дистанционное обучение они пока не собираются. Уверяют, что показатели заболеваемости среди детей и учителей в Харькове невысокие, так что ученики продолжат ходить в школу.

Впрочем, из-за стремительного распространения COVID-19 в Харьковской области в учебных заведениях запретили проводить массовые праздники, спортивные соревнования и экскурсии.

Агентство Телевидения Новости