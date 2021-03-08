На Харьковщине COVID-19 выявили у 184 человек

За сутки в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвержден у 184 людей, из них 128 – жители города Харькова. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

По области новые случаи зарегистрированы в таких районах:

Золочевский - 1;

Дергачевский - 2;

Шевченковский - 12;

Боровской -1;

Изюмский - 1;

Лозовской - 4;

Змиевской - 2;

Чугуевский - 17;

Харьковский - 6.

Всего по области с начала пандемии зарегистрировано 86 673 лабораторно подтвержденных случаев СOVID-19, из них 77 960 больных выздоровели, 1648 - умерли.

Агентство Телевидения Новости