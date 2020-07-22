На Харьковщине диагностировали 56 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса и 75 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего заболевших – 3138, из которых 119 человек умерли, 1748 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 4731 случай подозрений на COVID-19. Из них:

3138 случаев подтверждены;

1443 - опровергнуто;

150 - остаются под подозрением.​

География заболевших по районам:

2303 - Харьков (плюс 44 случая за сутки);

246 - Харьковский район (плюс 1 случай);

73 - Чугуевский район (плюс 2 случая);

69 - Змиевской район (плюс 1 случай);

63 - Дергачевский район;

50 - Первомайский район;

41 - Валковский район (плюс 1 случай);

36 - Богодуховский район (плюс 2 случая);

35 - Боровской район;

33 - Балаклейский район (плюс 1 случай);

27 - Волчанский район;

25 - Лозовской район;

​24 - Красноградский район;

22 - Золочевский район;

14 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);

10 - Шевченковский район;

10 - Купянский район;

10 - Изюмский район (плюс 2 случая);

9 - Великобурлукский район;

8 - Зачепиловский район;

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район (плюс 1 случай);

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Агентство Телевидения Новости