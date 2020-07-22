На Харьковщине диагностировали 56 новых случаев COVID-19
За минувшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 56 новых случаев коронавируса и 75 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Всего заболевших – 3138, из которых 119 человек умерли, 1748 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 4731 случай подозрений на COVID-19. Из них:
3138 случаев подтверждены;
1443 - опровергнуто;
150 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам:
2303 - Харьков (плюс 44 случая за сутки);
246 - Харьковский район (плюс 1 случай);
73 - Чугуевский район (плюс 2 случая);
69 - Змиевской район (плюс 1 случай);
63 - Дергачевский район;
50 - Первомайский район;
41 - Валковский район (плюс 1 случай);
36 - Богодуховский район (плюс 2 случая);
35 - Боровской район;
33 - Балаклейский район (плюс 1 случай);
27 - Волчанский район;
25 - Лозовской район;
24 - Красноградский район;
22 - Золочевский район;
14 - Нововодолажский район (плюс 1 случай);
10 - Шевченковский район;
10 - Купянский район;
10 - Изюмский район (плюс 2 случая);
9 - Великобурлукский район;
8 - Зачепиловский район;
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район (плюс 1 случай);
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.