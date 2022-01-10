На Харьковщине до конца января планируют привить от COVID-19 всех медиков

Вакцинировать всех медиков за две недели. В облгосадминистрации поставили перед чиновниками облздрава задачу убедить всех врачей и медработников вакцинироваться от коронавируса в течение января. Пока каждый пятый человек в белом халате не согласился привиться.

Несмотря на определенный спад заражений, в Харьковской области ежедневно продолжают фиксировать новых больных «ковидом». Так, за минувшие сутки в Харьковской области этот диагноз подтвержден у 192 человек, 3 человека умерли.

Сейчас, говорят в областном департаменте здравоохранения, в больницах заполнено 39% койко-мест. Но новая волна ожидается уже в конце февраля.

Максим Хаустов, глава облдепартамента здравоохранения

В Європі та в інших країнах вже починається нова хвиля. З цього приводу хочу звернути увагу щодо дотримання карантинних норм, які прийняті в «жовтій» зоні, дотримання масочного режиму, тим паче, що з сьогоднішнього дня починають навчання у школах діти.

Главным предохранителем против распространения коронавируса в области медики называют вакцинацию. Ведь в настоящее время доля вакцинированных среди госпитализированных не превышает 11%. Главная задача – убедить педагогов и самих работников больниц привиться, говорят чиновники. Если учителя более добросовестны, — по данным департамента, вакцинировано 97% педагогов, а по данным Кабмина – 90%, — то с медиками ситуация более сложная. Каждый пятый — до сих пор без всякой дозы прививки.

Максим Хаустов, глава облдепартамента здравоохранения

З 31 січня виходить постанова Кабміну, яка говорить про відсторонення всіх медичних працівників від роботи, якщо вони не мають вакцинації. За цей період плануємо получити хоча б 99%, у нас є два тижні.

Иначе, говорит Хаустов, придется отстранять медиков от работы в преддверии новой волны «ковида». Что касается общей статистики, то сейчас, говорят чиновники, более половины харьковчан, — 51% — имеют хотя бы одну дозу. А некоторые – это более 100 человек – уже сделали дополнительные и бустерные прививки. Что особенно актуально, учитывая инициативу Кабмина, это ограничить действие зеленого сертификата сроком 270 дней, вместо 365.

Агентство Телевидения Новости