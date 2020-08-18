На Харьковщине из-за COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат

На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат.

Об этом сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага на своей странице в Фейсбук.

Заболевание выявили у пяти подопечных Малыжинского психоневрологического женского дома-интерната в с.Малыжино Золочевского района Харьковской области.

По словам Юрия Шпараги, подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами в том числе и лекарствами.

Сейчас интернат находится на карантине и закрыт для посещения посторонними.

Агентство Телевидения Новости