Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:11
Просмотров: 112

На Харьковщине из-за COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат

На Харьковщине из-за COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат

На Харьковщине из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин психоневрологический интернат.

Об этом сообщил директор департамента соцзащиты населения Харьковской обладминистрации Юрий Шпарага на своей странице в Фейсбук.

Заболевание выявили у пяти подопечных Малыжинского психоневрологического женского дома-интерната  в с.Малыжино Золочевского района Харьковской области.

По словам Юрия Шпараги, подопечные находятся на самоизоляции в отдельном помещении интерната. Болезнь протекает бессимптомно. Регулярно проводится замер температуры, проводятся другие мероприятия. Учреждение обеспечено всеми необходимыми средствами в том числе и лекарствами.

Сейчас интернат находится на карантине и закрыт для посещения посторонними.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 