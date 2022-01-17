Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:40
Просмотров: 218

На Харьковщине обнаружены случаи заболевания «Омикроном»

На Харьковщине обнаружены случаи заболевания «Омикроном»

В Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма коронавируса «Омикрон».

Об этом сегодня заявил директор департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов во время аппаратного совещания в Харьковской облгосадминистрации.

«Мы сейчас находимся в начале новой волны заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». 14 января было направлено 30 образцов в Киев, и уже мы имеем результаты. Примерно 40% — это штамм «Омикрон», — рассказал он.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом директор департамента здравоохранения ОГА попросил людей вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в учреждениях, где скапливаются много людей.

Как сообщалось, в Харьковской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвержден 647 заболевшим, умерли 8 человек.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 