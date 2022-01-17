На Харьковщине обнаружены случаи заболевания «Омикроном»
В Харьковской области подтвердили циркуляцию штамма коронавируса «Омикрон».
Об этом сегодня заявил директор департамента здравоохранения ОГА Максим Хаустов во время аппаратного совещания в Харьковской облгосадминистрации.
«Мы сейчас находимся в начале новой волны заболеваемости коронавирусом из-за штамма «Омикрон». 14 января было направлено 30 образцов в Киев, и уже мы имеем результаты. Примерно 40% — это штамм «Омикрон», — рассказал он.
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом директор департамента здравоохранения ОГА попросил людей вакцинироваться и соблюдать масочный режим, особенно в учреждениях, где скапливаются много людей.
Как сообщалось, в Харьковской области за минувшие сутки диагноз «коронавирус» подтвержден 647 заболевшим, умерли 8 человек.