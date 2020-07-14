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На Харьковщине от коронавируса скончался еще один человек

На Харьковщине от коронавируса скончался еще один человек

На Харьковщине за минувшие сутки, 13 июля, зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала регистрации заболеваний по состоянию на 14 июля в Харьковской области умерли 111 пациентов с COVID, за сутки статистику Лабцентра пополнил один летальный случай.

Напомним, ранее, в течение суток 12 июля на Харьковщине от коронавируса скончались пятеро заболевших.

По данным Лабцентра, всего в области зафиксировано 4218 подозрений на коронавирус, 63 из них — за прошедшие сутки.

2724 случая подозрения лабораторно подтверждены, 1311 -  опровергнуты.

183 человека, 175 из которых жители Харькова, - остаются под подозрением.

1484 заболевших уже выздоровели.

Агентство Телевидения Новости

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