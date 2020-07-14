На Харьковщине от коронавируса скончался еще один человек

На Харьковщине за минувшие сутки, 13 июля, зарегистрирована еще одна смерть от коронавируса.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Всего с начала регистрации заболеваний по состоянию на 14 июля в Харьковской области умерли 111 пациентов с COVID, за сутки статистику Лабцентра пополнил один летальный случай.

Напомним, ранее, в течение суток 12 июля на Харьковщине от коронавируса скончались пятеро заболевших.

По данным Лабцентра, всего в области зафиксировано 4218 подозрений на коронавирус, 63 из них — за прошедшие сутки.

2724 случая подозрения лабораторно подтверждены, 1311 - опровергнуты.

183 человека, 175 из которых жители Харькова, - остаются под подозрением.

1484 заболевших уже выздоровели.

Агентство Телевидения Новости