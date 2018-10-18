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На Харьковщине построили больше всего амбулаторий

На Харьковщине построили больше всего амбулаторий

Харьковская область массово строит новые амбулатории. 

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко. 

В селекторном совещании с регионами по реализации реформы сельской медицины приняла участие и губернатор области Юлия Светличная.  Она отметила, что из той сети амбулаторий, которая была утверждена для строительства на Харьковщине, в работе уже находятся 30 зданий. По 27 уже проведены тендерные процедуры и начаты работы, а в трех амбулаториях за неделю строительство полностью завершится. 

Министр привел данные о ходе реализации реформы сельской медицины и проектов строительства амбулаторий по регионам Украины. Среди лидеров оказались  Харьковская, Днепропетровская, Луганская, Кировоградская и Ровенская области.  При этом, он подчеркнул, что  вопрос реализации проектов строительства амбулаторий в селе очень важен для внедрения мероприятий реформы.  

Агентство Телевидения Новости

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