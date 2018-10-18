На Харьковщине построили больше всего амбулаторий

Харьковская область массово строит новые амбулатории.

Об этом сообщает пресс-служба ХОГА со ссылкой на Министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадия Зубко.

В селекторном совещании с регионами по реализации реформы сельской медицины приняла участие и губернатор области Юлия Светличная. Она отметила, что из той сети амбулаторий, которая была утверждена для строительства на Харьковщине, в работе уже находятся 30 зданий. По 27 уже проведены тендерные процедуры и начаты работы, а в трех амбулаториях за неделю строительство полностью завершится.

Министр привел данные о ходе реализации реформы сельской медицины и проектов строительства амбулаторий по регионам Украины. Среди лидеров оказались Харьковская, Днепропетровская, Луганская, Кировоградская и Ровенская области. При этом, он подчеркнул, что вопрос реализации проектов строительства амбулаторий в селе очень важен для внедрения мероприятий реформы.

Агентство Телевидения Новости