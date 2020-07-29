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На Харьковщине резко увеличилась заболеваемость гриппом

На Харьковщине резко увеличилась заболеваемость гриппом

Заболеваемость гриппом в Харьковской области в январе-июне выросла в 4,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Кроме того, выросла заболеваемость коклюшем - на 6,1%, вирусным гепатитом А - на 4,3%, острыми респираторными вирусными инфекциями - на 13,1%.

Зарегистрировано по 2 случая кори и краснухи, 4 случая малярии.

Не зарегистрированы случаи брюшного тифа и паратифа, дифтерии, полиомиелита, лептоспироза, листериоза, столбняка, сибирской язвы, бруцеллеза, туляремии, ГЛПС, орнитоза.

Превалирующей в структуре инфекционной заболеваемости (без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций) остается заболеваемость острыми кишечными инфекциями, удельный вес которых составляет 40,5%.

Туберкулез органов дыхания диагностирован у 337 человек. В структуре заболевших туберкулезом дети составляют 5,0%.

Зарегистрировано 687 инвазированных гельминтами и простейшими, показатель заболеваемости снизился на 57,1%. Заболеваемость регистрировалась главным образом среди детей и составила 82,1%.

Обратилось за антирабической помощью по поводу укусов животными 1658 человек, от диких животных пострадали 30 человек.

Количество лиц, пострадавших от нападения клещей снизилась на 26,5%. Взято на учет 899 человек, из них 36,7% - дети до 17 лет.

Пораженность населения педикулезом снизилась на 28,6%, выявлено 240 случаев, из которых 77,5% составляют дети до 17 лет.

Для справки. За 6 месяцев 2020 года с учетом гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в Харьковской области зарегистрировано 65 тыс. 843 случая инфекционных заболеваний против 64 тыс. 435 за аналогичный период прошлого года (рост на 2,2%). Без учета гриппа и острых респираторных вирусных инфекций зарегистрировано 3414 случаев против 9350 (снижение на 63,5%).

Общий процент переболевших инфекционными заболеваниями составляет 2,5 против 2,4 в прошлом году.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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