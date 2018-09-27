На Харьковщине в больницу попали пятеро детей

В Харьковской области в инфекционное отделение Изюмской ЦРБ с жалобами на плохое самочувствие доставили 5 детей.

Об этом сообщает информационно-новостной портал Город Изюм.

По словам родителей пострадавших, вечером у детей началась обильная рвота, которая сопровождалась диареей.

Некоторых детей забирала скорая помощь, а некоторых сами родители привозили в больницу, не дожидаясь медиков.

Как выяснилось позже, все пострадавшие дети – из одного детского сада № 17 в Изюме.

Как рассказывает отец ребенка, все началось по приходу детей из детского сада, где то с 18 часов, 25 сентября. У ребенка началась рвота, которая не прекращалась, а сопровождалась диареей (поносом).

По предварительной версии медиков, причиной плохого самочувствия стала ротавирусная инфекция, но на данный момент диагноз не подтвержден.

Агентство Телевидения Новости