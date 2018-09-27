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На Харьковщине в больницу попали пятеро детей

На Харьковщине в больницу попали пятеро детей

В Харьковской области в инфекционное отделение Изюмской ЦРБ с жалобами на плохое самочувствие доставили 5 детей.

Об этом сообщает информационно-новостной портал Город Изюм.

По словам родителей пострадавших,  вечером у детей началась обильная рвота, которая  сопровождалась диареей.

Некоторых детей забирала скорая помощь, а некоторых сами родители привозили в больницу, не дожидаясь медиков. 

Как выяснилось позже,  все пострадавшие дети – из одного детского сада № 17 в Изюме.

Как рассказывает отец ребенка, все началось по приходу детей из детского сада, где то с 18 часов, 25 сентября. У ребенка началась рвота, которая не прекращалась, а сопровождалась диареей (поносом).

По предварительной версии медиков, причиной плохого самочувствия стала ротавирусная инфекция, но на данный момент диагноз не подтвержден.

 

Агентство Телевидения Новости

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