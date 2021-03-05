На Харьковщине в сутки прививают 50-70 медиков

Об этом на брифинге рассказал заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк, сообщает корреспондент МГ “Объектив”.

“Мы получили 30 400 доз вакцины. Это индийская вакцина. В первую волну прививают медицинских работников. Сегодня в спокойном режиме ежедневно около 60 – 70 человек вакцинируются. Мобильные бригады заканчивают свое обучение, по области будет развернуто 137 пунктов. На этой неделе они уже будут работать в области, все в штатном режиме”, – сказал он.

Говоря о качестве индийской вакцины, Михаил Черняк отметил, что это качественный препарат и случаев осложнений после нее пока не выявлено. Для изучения вакцины создана рабочая группа, куда входят инфекционисты, иммунологи, заведующие кафедрами медицинского университета и ХМАПО. Кроме того, вице-губернатор поблагодарил главврача инфекционной больницы Павла Нартова, который вакцинировался одним из первых.

“Тому личный пример господина Нартова. Я ему благодарен за то, что он, будучи главным инфекционистом и главным врачом инфекционной больницы, изучил подробно вопрос и сам себе сделал прививки, все хорошо. Что касается реакции на вакцину, то о каких-либо осложнениях пока информации нет”, – сказал он.

Также Черняк сообщил, что в Харьковской области вакцину не выбрасывают, как это происходит в некоторых других регионах. Списки формируются заранее, ведется электронный реестр и журнал вакцинирования.

“Одна ампула вакцины рассчитана на 5 человек. Формируются списки людей, они кратны пяти. В инфекционной больнице вакцинировали 25 человек – это 5 ампул, которые были вскрыты и реализованы. Мы планируем заранее и составляем перечень желающих. Мы ведем электронный реестр и журнал вакцинирования, чтобы следить за состоянием привитых для повторной вакцинации”, – сказал он.

Источник: objectiv.tv

Автор: Николь Костенко

Новости портала «Весь Харьков»