На Харьковщине врач ответит за неверно поставленный диагноз

В Волчанском районе местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего врача, которого подозревают в постановке неверного диагноза, что стало причиной смерти пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

По данным правоохранителей, в ноября 2015 года скорая помощь Волчанской центральной больницы привезла в приемное отделение 66-летнюю пациентку. Дежурный врач диагностировал у пенсионерки ишемическую болезнь сердца, стенокардию и правостороннюю пневмонию. Женщине назначили соответствующее лечение. Однако. вскоре пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.

Эксперты проверили электрокардиограммы, которые сделали больной и пришли к выводу, что врач поставила неверный диагноз. Из-за того. что женщине не назначили нужного лечения. она скончалась.

Было открыто уголовное производство по статье 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины. В случае, если вина врача будет доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до 2 лет. Также возможно ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на этот же срок.

Агентство Телевидения Новости