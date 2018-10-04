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На Харьковщине врач ответит за неверно поставленный диагноз

На Харьковщине врач ответит за неверно поставленный диагноз

В Волчанском районе местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 52-летнего врача, которого подозревают в постановке неверного диагноза, что стало причиной смерти пациентки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Харьковской области.

 

По данным правоохранителей, в ноября 2015 года скорая помощь Волчанской центральной больницы привезла в приемное отделение 66-летнюю пациентку. Дежурный врач диагностировал у пенсионерки ишемическую болезнь сердца, стенокардию и правостороннюю пневмонию. Женщине назначили соответствующее лечение. Однако. вскоре пациентка умерла от острого инфаркта миокарда.

 

Эксперты проверили электрокардиограммы, которые сделали больной и пришли к выводу, что врач поставила неверный диагноз. Из-за того. что женщине не назначили нужного лечения. она скончалась. 

 

Было открыто уголовное производство по статье 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК Украины. В случае, если вина врача  будет доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности  на срок до пяти лет или исправительные работы на срок до 2 лет.  Также возможно ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на этот же срок. 

 

Агентство Телевидения Новости

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