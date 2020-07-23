На Харьковщине выявили 65 рекордных случаев коронавируса
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 65 новых случаев коронавируса и 91 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.
Всего заболевших – 3203, из которых 120 человек умерли, 1807 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрирован 4822 случая подозрений на COVID-19. Из них:
3203 случая подтверждено;
1477 - опровергнуто;
142 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам области:
2354 - Харьков (плюс 51 случай за сутки);
251 - Харьковский район (плюс 5 случаев);
73 - Чугуевский район;
69 - Змиевской район;
63 - Дергачевский район;
50 - Первомайский район;
41 - Валковский район;
38 - Богодуховский район (плюс 2 случая);
35 - Боровской район;
33 - Балаклейский район;
28 - Волчанский район (плюс 1 случай);
25 - Лозовской район;
25 - Красноградский район (плюс 1 случай);
22 - Золочевский район;
16 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);
11 - Великобурлукский район (плюс 2 случая);
10 - Шевченковский район;
10 - Купянский район;
10 - Изюмский район;
9 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);
8 - Коломакский район;
7 - Краснокутский район;
6 - Сахновщинский район;
5 - Печенежский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район;
1 - Близнюковский район.