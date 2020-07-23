На Харьковщине выявили 65 рекордных случаев коронавируса

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 65 новых случаев коронавируса и 91 новое подозрение. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Это абсолютный рекорд заболевших за сутки в регионе.

Всего заболевших – 3203, из которых 120 человек умерли, 1807 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрирован 4822 случая подозрений на COVID-19. Из них:

3203 случая подтверждено;

1477 - опровергнуто;

142 - остаются под подозрением.​

География заболевших по районам области:

2354 - Харьков (плюс 51 случай за сутки);

251 - Харьковский район (плюс 5 случаев);

73 - Чугуевский район;

69 - Змиевской район;

63 - Дергачевский район;

50 - Первомайский район;

41 - Валковский район;

38 - Богодуховский район (плюс 2 случая);

35 - Боровской район;

33 - Балаклейский район;

28 - Волчанский район (плюс 1 случай);

25 - Лозовской район;

​25 - Красноградский район (плюс 1 случай);

22 - Золочевский район;

16 - Нововодолажский район (плюс 2 случая);

11 - Великобурлукский район (плюс 2 случая);

10 - Шевченковский район;

10 - Купянский район;

10 - Изюмский район;

9 - Зачепиловский район (плюс 1 случай);

8 - Коломакский район;

7 - Краснокутский район;

6 - Сахновщинский район;

5 - Печенежский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район;

1 - Близнюковский район.

Агентство Телевидения Новости