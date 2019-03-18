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На Харьковщине – высокий запрос на услуги центра реабилитации и паллиативной помощи

На Харьковщине – высокий запрос на услуги центра реабилитации и паллиативной помощи

В ближайшее время возможности центра будут расширены.

Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель Центра реабилитации и паллиативной помощи Роман Марабян.

Роман Марабян: “Наша мобильная служба посетила две семьи в Дергачевском районе. Запрос у родителей на поддержку от мобильной службы очень высокий по всей Харьковской области. В ближайшее время будем пытаться расширять наши возможности за счет поддержки добрых людей. Прекрасные ребята из IT компании Dev-pro подарили нашему паллиативному отделению новый ПК! Спасибо всем, кто поддерживает развитие паллиативной помощи детям на Слобожанщине!”

Как сообщалось ранее, «Харьковский областной специализированный дом ребенка №1» получил финансовую автономию, став коммунальным неприбыльным предприятием. Такое решение приняли депутаты Харьковского облсовета на сессии 7 июня 2018 г.

До этого в Харьковском специализированном доме ребенка №1 открылось паллиативное отделение.

Источник: objectiv.tv

Автор: Елена Трубина

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