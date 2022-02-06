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На Харьковщине за сутки — почти 1900 случаев коронавируса и 10 смертей
В Харьковской области за сутки зарегистрировали 1 897 случаев заболевания коронавирусом.
Об этом сообщается в данных Системы мониторинга по распространению эпидемии коронавируса.
Всего на Харьковщине на сегодня зарегистрировали 277 593 заболевших COVID-19.
За время пандемии в регионе зафиксировали 6 641 летальный случай – за минувшие сутки умерли 10 заболевших.
При этом 239 955 заболевших уже выздоровели (+705 за сутки), 30 997 – еще болеют, однако за сутки количество болеющих в активной фазе уменьшилось на 1 182 человека.
Напомним, сутками ранее на Харьковщине диагноз «коронавирус» был установлен 2 101 заболевшему, летальных случаев было зафиксировано 12.
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