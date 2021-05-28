На Харьковщине за сутки умерли 24 заболевших коронавирусом

В Харьковской области за сутки зарегистрировали 191 случай заболевания коронавирусом.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения заболевания, опубликованные на сайте СНБО.

По данным Харьковской ОГА, из них 145 - жители Харьковского района (126 - жители города Харькова).

14 заболевших - жители Чугуевского, 13 - Купянского, 9 - Лозовского, 6 - Изюмского, 3 - Красноградского, 1 - Богодуховского района.

Всего в регионе с начала пандемии зарегистрировано 146 435 случаев заболевания.

За сутки от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 24 человека, всего в регионе за время пандемии зафиксировали 3 245 летальных случаев.

При этом 132 647 заболевших уже выздоровели (810 из них – за прошлые сутки), 10 543 – еще болеют, однако количество болеющих в активной фазе за сутки уменьшилось на 643 человек.

Напомним, сутками ранее в Харьковской области диагноз COVID-19 подтвердили 233 заболевшим, 18 человек умерли.

Агентство Телевидения Новости