На Харьковщине зарегистрировано 280 новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 280 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

Больше всего новых случаев выявили в Харькове - 188, а также в Лозовском (29), Первомайском (17) и Харьковском (16) районах.

Всего с начала пандемии на Харьковщине подтверждено 77 750 случая COVID-19, 1362 человека умерли (за сутки - 7), 68 946 выздоровели, 7442 случая остаются под медицинским наблюдением.

География заболевших по районам:

52907 - Харьков (+188 случаев за сутки);

4251 - Харьковский район (+16 случаев за сутки);

1970 - Чугуевский район;

1789 - Лозовской район (+29 случаев за сутки);

1788 - Балаклейский район;

1621 - Купянский район;

1558 - Изюмский район;

1197 - Змиевской район;

1202 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);

1186 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);

1060 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);

856 - Красноградский район (+1 случай за сутки);

687 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);

626 - Валковский район (+1 случай за сутки);

601 - Волчанский район;

589 - Краснокутский район;

596 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);

479 - Золочевский район (+4 случая за сутки);

506 - Боровской район;

417 - Шевченковский район (+8 случаев за сутки);

388 - Кегичевский район;

317 - Зачепиловский район;

298 - Барвенковский район;

289 - Сахновщинский район;

196 - Близнюковский район;

179 - Двуречанский район;

161 - Коломакский район (+2 случая за сутки);

36 - Печенежский район.

Агентство Телевидения Новости