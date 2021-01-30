На Харьковщине зарегистрировано 280 новых случаев COVID-19
За прошедшие сутки в Харьковской области зарегистрировано 280 новых случаев коронавируса. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.
Больше всего новых случаев выявили в Харькове - 188, а также в Лозовском (29), Первомайском (17) и Харьковском (16) районах.
Всего с начала пандемии на Харьковщине подтверждено 77 750 случая COVID-19, 1362 человека умерли (за сутки - 7), 68 946 выздоровели, 7442 случая остаются под медицинским наблюдением.
География заболевших по районам:
52907 - Харьков (+188 случаев за сутки);
4251 - Харьковский район (+16 случаев за сутки);
1970 - Чугуевский район;
1789 - Лозовской район (+29 случаев за сутки);
1788 - Балаклейский район;
1621 - Купянский район;
1558 - Изюмский район;
1197 - Змиевской район;
1202 - Богодуховский район (+3 случая за сутки);
1186 - Первомайский район (+17 случаев за сутки);
1060 - Дергачевский район (+1 случай за сутки);
856 - Красноградский район (+1 случай за сутки);
687 - Великобурлукский район (+4 случая за сутки);
626 - Валковский район (+1 случай за сутки);
601 - Волчанский район;
589 - Краснокутский район;
596 - Нововодолажский район (+6 случаев за сутки);
479 - Золочевский район (+4 случая за сутки);
506 - Боровской район;
417 - Шевченковский район (+8 случаев за сутки);
388 - Кегичевский район;
317 - Зачепиловский район;
298 - Барвенковский район;
289 - Сахновщинский район;
196 - Близнюковский район;
179 - Двуречанский район;
161 - Коломакский район (+2 случая за сутки);
36 - Печенежский район.