На Харьковщину надвигается новая волна коронавируса. За сутки в регионе зафиксировали более девятисот заболевших

Более полудесятка отделений, травмпункт, хоспис и операционная. К этому списку помощи, которую предоставляют в многопрофильной больнице №17, в апреле 2020 года добавилась и работа с ковид-пациентами. Тогда было развернуто не более полусотни коек, по мере обострения ситуации это количество увеличивали.

Сегодня после определенного затишья в больнице снова наблюдают увеличение количества госпитализаций. Из четырехсот двадцати коек занята почти половина.

Дмитрий Черепов, главный врач городской клинической многопрофильной больницы №17

Невелике збільшення направлень і госпіталізацій є, но оно невелике, два тижні тому у нас було близько 160 — 165 хворих. На теперішній ранок — 197 хворих

За прошедшие сутки на Харьковщине обнаружили 931 случай коронавируса. Это самый большой уровень заболеваемости в регионе с прошлой осени.

Игорь Терехов, городской голова Харькова

Давайте не нагнетать, во-первых, обстановку. Да, есть у нас сегодня подъем заболеваемости, мы не говорим о всплеске, мы говорим о подъеме. Харьков готов. За период, когда был спад, мы еще больше подготовились. Всем необходимым мы обеспечены, поэтому я уверен: пройдем достойно этот вызов.

Тем временем в Минздраве сообщили, что в Украине началась вспышка коронавирусной болезни, обусловленная распространением штамма «Омикрон». Об этом на брифинге сообщил Виктор Ляшко. Эпицентр вспышки – западная Украина. По словам Ляшко, о доминировании штамма «Омикрон» говорить еще рано, но то, что он уже есть на территории страны, говорит, что нужно готовиться к обострению ситуации.

Виктор Ляшко, министр здравоохранения Украины

Міністерство охорони здоров»я зверулось до Кабінету міністрів України з проханням скликати комісію КТЕБ ТНС та розглянути питання встановлення на території Івано-Франківської зони «червоний» рівень епіднебезпеки. На сьогодні в нас всі регіони перебували в «жовтому» або в сигнальному – «помаранчевому» рівні епідемічної небезпеки

Министр рассказал, что одной из причин быстрого распространения коронавируса штамма «Омикрон» является меньший инкубационный период. А вот течение заболевания при инфицировании вызывает у больных проблемы с дефицитом кислорода реже, чем при инфицировании «Дельтой». Не так высок и уровень госпитализаций по сравнению с ним.

Агентство Телевидения Новости