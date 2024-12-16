16.12.2024 13:56
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На Харківщині медики прийняли пологи в кареті «швидкої»
13 грудня о 15:53 надійшов екстрений виклик з приводу пологів.
Про це повідомляє «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».
Пологи відбулися в кареті екстреної медичної допомоги.
Бригада №1201 Великобурлуцького відділення у складі: Величко Н.С. та Бахмет О.С. надала допомогу породіллю.
В результаті народилась здорова дівчинка вагою 3300 г, зростом 51 см, за шкалою Апгар 8.
Мама та немовля почувались добре та були госпіталізовані до пологового відділення, розказали медики.