На Харківщині перевірять чотири медзаклади, які приймають хворих на COVID-19

В області створюють комісію, що перевірить роботу трьох лікарень, які приймають хворих на COVID-19.

Також комісія перевірить ситуацію, що склалася навколо фінансування, забезпечення засобами спеціального захисту та обладнанням бригад швидкої допомоги у Харківській області.

Про це 8 липня в ефірі Українського радіо повідомив голова Харківської облради Сергій Чернов.

— Факти порушень у лікарнях, про які говорять у соціальних мережах, не можуть не обурювати. Тож, враховуючи резонанс, буде проведено всебічний аудит роботи чотирьох комунальних підприємств: Обласної інфекційної лікарні, Дитячої інфекційної лікарні, Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф й Обласного диспансеру радіаційного захисту, – наголосив Сергій Чернов.

За його словами, поки до Харківської обласної ради не надходило офіційної інформації про конкретні факти порушень у медичних закладах, які надають допомогу хворим на коронавірусну хворобу, а також інформації щодо зловживань керівництва Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

— Щоб не гаяти час я ініціював створення спільної комісії обласної ради та обласної державної адміністрації, яка зосередить діяльність на моніторингу стану справ у медичних закладах. На мою думку до її складу мають увійти незалежні експерти. Пропозиції по кандидатурах вже подані до обласної державної адміністрації, тож, переконаний, днями вийде відповідне розпорядження, в якому буде закріплено склад комісії та визначені її повноваження», – розповів голова обласної ради.

Голова облради додав, що при формуванні складу комісії враховані побажання громадськості, також у складі комісії працюватимуть депутати обласної ради, які до речі, мають медичну освіту та практичний досвід лікарської діяльності.

Серед кандидатур три депутати обласної ради: лікар-хірург Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені професора Мещанінова Максим Водка, директор Українського медичного центру акушерства, гінекології та репродуктології МОЗ України Валерій Пітько та Андрій Шевчук, який працює у складі профільної бюджетної комісію облради.

До складу комісії також запропоновано професора Харківської медичної академії післядипломної освіти Володимира Корсунова, відомого педіатра, президента Українсько-німецької медичної асоціації Андрія Пенькова, представників громадських чорнобильських організацій, волонтерського руху, Національної служби здоров’я та фахівців департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації.

Також Сергій Чернов розповів, що у разі виявлення порушення та зловживання у медичних закладах, зокрема, з приводу відповідності керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф займаній посаді, у трудовому законодавстві є чіткі норми відповідальності.

Тому карні рішення будуть приймати на основі офіційних висновків аудиту облдержадміністрації, незалежної комісії та пропозицій громадськості.

Источник: slk.kh.ua

Новости портала «Весь Харьков»