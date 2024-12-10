Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:06
Просмотров: 47

На Харківщині зросла захворюваність на грип та COVID-19, двоє людей померли від коронавірусу

На Харківщині зросла захворюваність на грип та COVID-19, двоє людей померли від коронавірусу

У Харківській області з 2 по 8 грудня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 2429 людей, серед яких 1034 – діти до 17 років. Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зросла на 3,2%.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зареєстровано 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них два – у дітей до 17 років. Зареєстровано два летальні  випадки у Харківському районі серед хворих із COVID-19 у віковій групі 65 та старші.

«У хворих відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної, ендокринної систем та ШКТ. Вони не були щеплені проти грипу та COVID-19», – йдеться в повідомленні.

З початку епідсезону зареєстровано 10 летальних випадків серед хворих із COVID-19.

Інтенсивність епідемічного процесу залишається низькою та нижчою за епідемічний поріг. Найвищий рівень захворюваності – в Берестинському районі. Найменше хворих зафіксовано в Куп’янському районі.

Протягом тижні госпіталізовано 87 хворих, із них 34 дитини. Вперше на 49 тижні у двох дітей виявлено вірус грипу типу В.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 