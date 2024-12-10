На Харківщині зросла захворюваність на грип та COVID-19, двоє людей померли від коронавірусу

У Харківській області з 2 по 8 грудня на грип, ГРВІ та COVID-19 захворіли 2429 людей, серед яких 1034 – діти до 17 років. Захворюваність у порівнянні з минулим тижнем зросла на 3,2%.

Про це повідомляє Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Зареєстровано 28 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них два – у дітей до 17 років. Зареєстровано два летальні випадки у Харківському районі серед хворих із COVID-19 у віковій групі 65 та старші.

«У хворих відмічалися ускладнення з боку серцево-судинної, ендокринної систем та ШКТ. Вони не були щеплені проти грипу та COVID-19», – йдеться в повідомленні.

З початку епідсезону зареєстровано 10 летальних випадків серед хворих із COVID-19.

Інтенсивність епідемічного процесу залишається низькою та нижчою за епідемічний поріг. Найвищий рівень захворюваності – в Берестинському районі. Найменше хворих зафіксовано в Куп’янському районі.

Протягом тижні госпіталізовано 87 хворих, із них 34 дитини. Вперше на 49 тижні у двох дітей виявлено вірус грипу типу В.

Агентство Телевидения Новости