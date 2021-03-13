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На Харківщини від COVID-19 вакциновано 1050 осіб

На Харківщини від COVID-19 вакциновано 1050 осіб

Щеплення проводять 12 мобільних бригад, які пройшли навчання та мають відповідний сертифікат.

Такі дані озвучили під час брифінгу, який відбувся в Харківській ОДА 12 березня.

«Питання вакцинації дуже важливе. Саме тому в першу хвилю вакцинацію проходять медпрацівники, їх кількість уже перевищила тисячу осіб на території області. Зростає й кількість мобільних бригад, які на сьогодні вакцинують людей, яким це потрібно. Це свідчить про те, що зростає розуміння того, що саме вакцина - єдиний спосіб захистити себе від коронавірусної хвороби», - сказав Михайло Черняк.

За словами заступника голови облдержадміністрації, до вакцинальної кампанії долучилися близько 20 публічних осіб - це журналісти, громадські діячі, актори. З відповідними заявами на вакцинування проти COVID-19 ці громадяни можуть звертатися до Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА.

«Якщо відкрити флакон з вакциною Covishield, її потрібно використати протягом 6 годин. Саме тому, якщо хтось із запланованих для проходження щеплення осіб не може пройти процедуру з тих чи інших причин, запрошуються люди зі списку», - роз’яснив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Ігор Волченко.

Як він зазначив, ніяких побічних ефектів у вакцинованих не виявлено.

Крім того, заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк нагадав: щоб отримати безкоштовне щеплення під час другої хвилі вакцинації громадяни повинні звернутися до сімейного лікаря. Також можна записатися в чергу на вакцинацію у мобільному додатку «Дія» або за номером «гарячої лінії» 0 800 60 20 19.

Источник: kharkivoda.gov.ua

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