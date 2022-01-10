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На какой день после инфицирования появляются симптомы Омикрона: ученые дали ответ

На какой день после инфицирования появляются симптомы Омикрона: ученые дали ответ

Турецкие ученые выяснили, на какой день после инфицирования коронавирусом появляются симптомы нового более мутировавшего штамма Омикрон. Оказалось, что инкубационный период для Омикрона составляет три дня.

Тогда как в случае инфицирования штаммом из Ухани инкубационный период длится пять дней, а штаммом Дельта – четыре дня. Об этом сообщает турецкое издание TRT Haber.

"Согласно текущим данным, инкубационный период штамма Омикрон короче. Этот период составляет 5 дней у оригинального штамма Ухань, штамма Дельта – 4 дня, Омикрон – 3 дня", – рассказал декан медицинского факультета Университета Гази, член научного совета при Минздраве Турции профессор Мустафа Неджми Ильхан.

Он также отметил, что хотя с появлением Омикрона количество случаев инфицирования COVID-19 увеличилось, количество смертельных случаев уменьшилось.

Кроме того, в этом году увеличилось количество случаев инфицирования гриппом. Поскольку из-за подобных симптомов его часто путают с коронавирусом, для установления наличия вируса и назначения лечения при появлении симптомов следует делать ПЦР-тест, а для защиты - вакцинироваться.

Напомним, врачи предупреждают, что симптомы нового варианта коронавируса Омикрон и обычная простуда, которая часто циркулирует в зимний период, могут выглядеть одинаково. Но есть два симптома, которые означают, что вам следует пройти тестирование на COVID прямо сейчас. Вам следует сдать анализ на Омикрон, если вы чувствуете усталость и головную боль.

Специальный представитель Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 доктор Дэвид Набарро заявил, что в течение последующих трех месяцев мир ждет сложная ситуация с коронавирусом. В то же время он отметил, что ВОЗ уже предвидит конец пандемии.

Украину ожидает мощная вспышка заболеваемости штаммом коронавируса Омикрон. Очное обучение детей в школах "простимулирует" эту вспышку. В нашей стране нужно проводить специфическое тестирование на Омикрон.

Источник: covid.obozrevatel.com/

Новости портала «Весь Харьков»

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