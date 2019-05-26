Здоровье
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:50
Просмотров: 56

На Луганщине зафиксировали новую вспышку кори

На Луганщине зафиксировали новую вспышку кори

В Рубежном, на Луганщине, объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки эпидемии кори.

Об этом сообщает Репортер.

В одной из городских школ одновременно заболели10 человек, среди них - 9 детей. В учебном заведении объявлен карантин: остановлен учебный процесс во всех классах, кроме выпускных.

Горсовет определил ситуацию, как "чрезвычайную" и принял решение не допустить распространение заболевания.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В харьковском садике - вспышка кишечной инфекции
24.05.2019 08:23    159
Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 13-19 травня
23.05.2019 08:47    114
На Донеччині викрито схему отримання грошей прикордонниками від перевізників
22.05.2019 09:07    102
У Святогірську будують військовий госпіталь (ВІДЕО)
21.05.2019 07:01    164
Захворюваність на грип та ГРВІ в Україні: 6-12 травня
17.05.2019 08:51    140
СБУ на Донеччині припинила діяльність угруповання фальшивомонетників
15.05.2019 10:12    124
Кількість хворих на грип зросла на Харківщині
14.05.2019 07:21    148
В немецком парламенте предложили неожиданный план по Донбассу
11.05.2019 07:29    1109
Бубонная чума в Монголии: стали известны подробности гибели людей
05.05.2019 11:14    340
В Монголии два человека умерли от бубонной чумы
04.05.2019 06:07    382
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 