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На Луганщине зафиксировали новую вспышку кори
В Рубежном, на Луганщине, объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки эпидемии кори.
Об этом сообщает Репортер.
В одной из городских школ одновременно заболели10 человек, среди них - 9 детей. В учебном заведении объявлен карантин: остановлен учебный процесс во всех классах, кроме выпускных.
Горсовет определил ситуацию, как "чрезвычайную" и принял решение не допустить распространение заболевания.
Источник: prm.ua
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