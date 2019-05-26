На Луганщине зафиксировали новую вспышку кори

В Рубежном, на Луганщине, объявили чрезвычайную ситуацию из-за вспышки эпидемии кори.

Об этом сообщает Репортер.

В одной из городских школ одновременно заболели10 человек, среди них - 9 детей. В учебном заведении объявлен карантин: остановлен учебный процесс во всех классах, кроме выпускных.

Горсовет определил ситуацию, как "чрезвычайную" и принял решение не допустить распространение заболевания.

Источник: prm.ua

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