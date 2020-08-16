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На некоторых популярных пляжах купаться нежелательно

На некоторых популярных пляжах купаться нежелательно

В Харьковской области обновили карту пляжей, не рекомендованных для купания. Популярные места отдыха харьковчан – Безлюдовское водохранилище и Алексеевский лугопарк – по-прежнему опасны для купания.

Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания городского пляжа в Изюме на реке Северский Донец, уже соответствуют нормативным требованиям, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

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