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На некоторых популярных пляжах купаться нежелательно
В Харьковской области обновили карту пляжей, не рекомендованных для купания. Популярные места отдыха харьковчан – Безлюдовское водохранилище и Алексеевский лугопарк – по-прежнему опасны для купания.
Результаты повторных санитарно-микробиологических лабораторных исследований проб воды, отобранных в пределах зоны купания городского пляжа в Изюме на реке Северский Донец, уже соответствуют нормативным требованиям, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ Украины.
Источник: vecherniy.kharkov.ua
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