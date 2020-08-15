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На початку 2021 року в Інституті раку побудують лабораторію молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології - Максим Степанов

Міністерство охорони здоров’я розпочало роботу над проєктом лабораторії молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології в Національному інституті раку. Будівництво лабораторії завершиться на початку 2021 року і дозволить покращити процес лікування онкохворих. Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу 14 серпня.

«Це той проєкт, до якого 4 роки не доходили руки. Ми змінили ситуацію, відразу створили проєкт приміщень, який зараз проходить будівельну експертизу. В нас чіткий графік реалізації, і ми плануємо завершити лабораторію у січні-лютому 2021 року», — наголосив Максим Степанов.

За словами очільника відомства, вартість проєкту – 106 млн грн, 61% з яких піде на медичне обладнання.

«Це важливо, тому що українці повинні мати доступ до найсучасніших медичних технологій. І це стосується також обладнання. Збудувавши цю лабораторію, ми значно покращимо процес лікування онкогематологічних хворих. Це в першу чергу стосується пересадки кісткового мозку», — резюмував Максим Степанов.

Нагадаємо, що в стаціонарі інституту щороку проходять лікування близько 26 тисяч пацієнтів, 160 тисяч лікуються амбулаторно. Національний інститут раку проводить приблизно 12 тисяч операцій на рік.

На початку 2021 року в Інституті раку побудують лабораторію молекулярно-генетичної діагностики та експериментальної онкології - Максим Степанов

Источник: moz.gov.ua

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