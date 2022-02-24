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На Южном вокзале откроются курсы медицинской помощи

На Южном вокзале откроются курсы медицинской помощи

На крупнейших вокзалах Украины, в том числе в Харькове, откроются курсы первой медицинской помощи. Программу запускает АО «Укрзалізниця».

«История современного Израиля показывает, что при достаточной гражданской мобилизации ты становишься непобедимым. Для этого каждый должен знать, что и как делать в кризисной ситуации. Мы готовы стать двигателем общественной мобилизации, разворачивая пункты тематического обучения и информирования на вокзалах»,– рассказал председатель правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин.

Тренинги по оказанию первой медицинской помощи бесплатные для всех желающих. На занятиях будут давать практические знания, которые пригодятся в критической ситуации.

В программе подготовки: навыки первой помощи при остановке сердца, инфарктах, инсультах, при критических кровотечениях, во время дорожно-транспортных происшествий или при ранениях.

Инструкторы дадут базовые знания о действиях при удавлении, утоплении, эпилепсии, ожогах, обморожениях, травмах и других опасных для жизни ситуациях.

Программа подготовки рассчитана на людей без медицинского образования. По окончании тренинга выдается сертификат.

Записаться можно в удобное время, уточнив детали у координаторов программы. В Харькове это координатор Дмитрий, тел: 050-051-52-32

Занятия пройдут 1 марта в 09:00, далее - 2, 3, 10-11 марта, время нужно уточнять.

Источник: sq.com.ua

Автор: Ольга Новикова

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