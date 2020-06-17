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На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель

На Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель, всего их получено 7 штук.

"В учебно-тренировочном центре Запорожской АЭС установили первый дезинфицирующий тоннель, который станция получила от первичной профсоюзной организации ГП НАЭК "Энергоатом", – сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что всего таких тоннелей получено 7 штук. Они оснащены индикатором бесконтактного измерения температуры и функцией дезинфекции рук.

Также в пресс-службе "Энергоатома" отметили, что "это дополнительный источник бесконтактного диагностирования и дезинфекции. Заправляются они специальным дезинфицирующим раствором, с расчетом на определенную проходимость. Поэтому Запорожская АЭС будет готова к любым изменениям эпидемической ситуации".

Напомним, что на четвертом и пятом энергоблоках ОП ЗАЭС выполняется замена комплектных трансформаторных подстанций собственных нужд (КТПСН). Работа выполняется в рамках реализации мер Комплексной программы по повышению безопасности энергоблоков АЭС.

А 3 июня 2020 года в 02:01 энергоблок №6 Запорожской АЭС разгружен, отключен от энергосети и выведен в резерв в соответствии с регламентными процедурами в связи с балансовыми ограничениями в энергосистеме.

Источник: elektrovesti.net

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