На Землю идет 4-дневная магнитная буря

Магнитные бури — весьма частые и опасные для здоровья космические явления, которые возникают из-за вспышек на Солнце. В такие периоды метеозависимые люди могут чувствовать недомогание и слабость. В конце февраля специалисты прогнозируют довольно сильную магнитную бурю, которая продлится 4 дня.

Так, небольшая солнечная активность ожидается в воскресенье 20 февраля. Затем через день наступит трехдневная магнитная буря — с 22 по 24 февраля. Самой сильной будет солнечная активность 23 февраля. В марте бури на данный момент ожидаются 3, 4, 11 и 12 числа. Но прогноз на такой длительный период может измениться.

Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Такие колебания могут негативно влиять на работу систем связи, а также людское здоровье. Даже небольшое повышение активности может отразиться на здоровье.

Влияние бурь сильнее всего ощущают пожилые, беременные и обладатели хронических болезней. В дни бурь могут возникать разные симптомы, такие как: головная боль, головокружение, тошнота, боль в спине и пояснице, повышенное артериальное давление, усталость, бессонница или сонливость, обострение хронических заболеваний.

Чтобы магнитная буря не отразилась на самочувствии, врачи рекомендуют придерживаться правил здорового образа жизни в опасные даты.

Откажитесь от жирной, острой и жареной еды. Ешьте больше овощей и рыбы.Чаще гуляйте пешком на свежем воздухе.Откажитесь от алкоголя, сигарет, кофе и энергетиков. Замените их зеленым чаем.Принимайте контрастный душ перед сном.Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время.

Источник: УНИАН

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