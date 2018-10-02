Нацслужба здоровья направила больше 10 миллионов гривен в медучреждения на Харьковщине

По данным на 24 сентября, декларации с врачами в целом по Украине подписали 12 121 702 человека, сообщают в Нацслужбе. Уточняют, что речь идёт об «активных» декларациях — в медучреждениях, которые уже заключили договоры со службой.

Заключили договоры с НСЗУ и перешли на новую систему финансирования 538 бюджетных учреждений первичной медицинской помощи.

«Впервые за всю историю Украины произошло так, что на деньги от государства смогли претендовать и частные медицинские учреждения. В целом 85 (из них 38 физических лиц-предпринимателей) будут безвозмездно предоставлять пациентам услуги в пределах гарантированного государством пакета услуг. В частных медицинских учреждениях и ФЛП выбрали своего врача 52 631 украинец. И более 1 миллиона гривен Национальная служба перечислила в эти учреждения по договору», — отмечают в НСЗУ.

В целом на счета медучреждений-партнеров Нацслужбы по принципу «деньги ходят за пациентом» перечислили 819 миллионов гривен.

Больше всего медучреждений заключили договоры с НСЗУ службой в Харьковской области (62), Винницкой области (45), Киеве (42), Львовской (38) и Полтавской (35) областях.

Больше всего подписанных «активных» деклараций с врачами — в Харьковской области (1 269 998), Киеве (1 097 525), Винницкой (988 437), Донецкой (898 222) и Полтавской (759 451) областях.

Городами-лидерами по проценту населения, подписавшего декларации, стали Красноград (Львовская область) — 73%, Овруч (Житомирская область) — 68%, Винница (Винницкая область) — 65%, Покровск (Донецкая область) — 65%, Новоград-Волынский (Житомирская область) — 63%.

В Харьковской области среди подписавших декларации с врачами — почти 733 тысячи женщин и около 537 тысяч мужчин. Основная часть — в возрасте от 40 до 64 лет.

Помимо «активных» деклараций, подписали почти 181 тысячу деклараций в медучреждениях, которые пока не заключили договоры с Нацслужбой.

Медучреждениям-партнёрам НСЗУ, которые вошли в «первую волну», уже выплатили 10 553 926 гривен.

Подробнее о том, как проходит медреформа в Харьковской области, читайте в статье «Першопрохідці медичної реформи».

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