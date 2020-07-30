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Надежный способ борьбы с диабетом без лекарств

Надежный способ борьбы с диабетом без лекарств

Как сообщили ученые, есть надежный способ бороться с таким хроническим заболеванием обмена веществ, как сахарный диабет второго типа. Речь идет о длительных физических упражнениях на выносливость.

Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором в крови постоянно держится высокий уровень сахара.

В исследовании участвовали по девять мужчин и женщин, которые в течение долгого времени занимались бегом, велоспортом и другими упражнениями на выносливость (по меньшей мере, 15 лет). 

Всем участникам проводили биопсию тканей скелетных мышц и определяли транскриптомы — совокупности всех молекул РНК, которые участвуют в биосинтезе белков. Полученные данные ученые сравнивали с показателями людей в контрольной группе, которые вели сидячий образ жизни.

Выяснилось, что частые упражнения изменяют активность почти 2 000 метаболических генов у женщин и более 1 000 генов у мужчин по сравнению с контрольной группой. Известно, что диабет вызывается, в том числе, нарушениями в метаболизме.

Напомним симптомы сахарного диабета 2-го типа: учащенное мочеиспускание, чрезмерная жажда, расплывчатость зрения, чрезвычайно сильное чувство голода, нехватка энергии и крайняя усталость, онемение и покалывание в руках и ногах, медленное заживление ран.

Медики напоминают: если человек вдруг начинает испытывать зуд и сильную жажду, если его регулярно клонит в сон, он быстро устает, испытывает покалывание в ногах, нужно как можно скорее обратиться к врачу. Чем раньше удастся выявить диабет – тем легче потом его контролировать.
Источник:  Новости Ю

 

Новости портала «Весь Харьков»

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