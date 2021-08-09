Надо наращивать темпы вакцинации во всех регионах – Тимошенко

С переходом к 5 этапу вакцинации все, независимо от категорий могут получить прививку в центрах массовой вакцинации, прививочных кабинетах и мобильных бригадах. Черкасская область - четвертая по темпам вакцинации среди областей Украины, сообщил заместитель главы ОП, координатор программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Кирилл Тимошенко.

"Сегодня в Черкассах проверили работу такого центра. Хорошие условия, с соблюдением всех санитарных норм. Достаточно вакцин нескольких видов, теперь можно выбрать между CoronaVac, Pfizer и Moderna", - отметил заместитель председателя ОП.

В области сделали более 216 000 прививок, работают 30 центров вакцинации, 95 пунктов прививок и 25 мобильных бригад.

По словам Кирилла Тимошенко, темпы вакцинации нужно наращивать во всех регионах. Каждая область должна иметь минимум один крупный центр массовой вакцинации а также центры вакцинации в каждом райцентре и городах с населением более 100 000 жителей.

"У нас достаточно вакцин и квалифицированных медицинских работников. Пожалуйста, воспользуйтесь этой возможностью, защитите себя и близких ", - сказал Тимошенко.

Также должен быть организован бесплатный подвоз к пунктам вакцинации людей, проживающих в меньших населенных пунктах.

Офис Президента постоянно контактирует с местными властями и главами областных госадминистраций через селекторные совещания и прямое общение.

"Председателям областных администраций поставлена ​​задача проехать районами и лично проверить, как организован процесс. Знают ли люди, как получить прививку и где ее сделать. Уверен, что приезд главы области привлечет внимание и поможет убедить людей не тянуть с прививкой от COVID-19", - сказал замглавы ОП.

Напомним, ранее заместитель главы ОП, координатор президентской программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в этом году планируют модернизировать 200 приемных отделений больниц.

Агентство Телевидения Новости