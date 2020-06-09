Найбільше жертв пандемії буде не від Covid-19

Світ кинув усі зусилля на подолання коронавірусу, призупинивши інші медичні програми

Дворічний Еміль Уамуно любив гратися у дуплі великого дерева неподалік від свого будинку в селищі Меліанду - самому серці гвінейських джунглів.

Але те велике затишне дупло не лише йому припало до душі, були там й інші мешканці: кажани. Діти іноді ловили їх, щоб засмажити на вечерю.

А потім Еміль захворів. 28 грудня 2013 року його життя забрала невідома важка хвороба. Після хлопчика померла його сестра, а за нею - мати і бабуся.

Відтоді хвороба почала поступово набирати обертів.

До 23 березня 2014 року вже було 49 хворих і 29 смертей. Лікарі підтвердили, що причина ураження - вірус Ебола.

Наступні три з половиною роки світ з жахом спостерігав, як хвороба забрала понад 11,3 тис. життів.

Водночас на тлі однієї трагедії розгорталася інша.

Спалах Еболи серйозно вразив місцеві служби охорони здоров'я - гинули інфіковані медики, багато лікарень припинили роботу, а ті, що працювали, самі боролися з вірусом.

У трьох найбільш постраждалих країнах - Сьєрра-Леоне, Ліберії та Гвінеї - люди почали всіляко уникати медичної допомоги.

Експерти побоюються, що смертність від побічного впливу коронавірусу може набагато перевищити смертність від Covid-19

Вони боялися нової таємничої хвороби, і так само боялися лікарів, чиї білі захисні комбінезони навіювали жах і асоціювалися з раптовою смертю.

Аналіз 2017 року виявив, що пандемія призвела до різкого падіння популярності медицини.

Кількість вагітних жінок, що зверталися до лікарів під час пологів, скоротилася на 80%, різко впав рівень вакцинації, а число ушпиталених дітей з малярією зменшилось на 40%.

За іронією долі після інтенсивних міжнародних зусиль у боротьбі з пандемією, ця побічна шкода виявилася серйознішою, ніж саме захворювання.

І 2020-го світ знову ризикує зіткнутися з подібним сценарієм.

Єдиного ворога не існує

На початку нинішньої пандемії багато країн прагнули переконати людей в тому, що боротьба з Covid-19 вимагає першочергової уваги. На закупівлю апаратів ШВЛ і лікарняних ліжок виділяли додаткове фінансування, тисячі лікарів перенаправили до відділень інтенсивної терапії.

Світ кинув усі зусилля на подолання коронавірусу, а все, що вважали нетерміновим, відкладали до кращих часів. Це, зокрема, деякі види операцій, заходи у сфері сексуального та психічного здоров'я, програми лікування тютюнозалежності, стоматологія, вакцинація, скринінг раку та регулярні медогляди.

Однак виявилося, що всі ці речі - дуже важливі. І таких понять, як "зайвий" лікар або "зайва" медична допомога, зрештою, просто не існує.

Побічні наслідки Covid-19 найбільше вразять жінок і дітей в країнах з низьким рівнем доходів

Приміром, на Балканах жінки вдаються до самостійних абортів. А в Британії почастішали випадки стоматологічного лікування "своїми руками" - за допомогою жувальної гумки, гострозубців та суперклею.

І, як це зазвичай буває з усіма кризами, нинішня пандемія, схоже, найбільше вдарить по бідних країнах.

Вчені попереджають, що в деяких країнах збої в лікуванні таких захворювань, як ВІЛ, туберкульоз і малярія, можуть призвести до втрат в тому ж масштабі, що й втрати, викликані безпосередньо вірусом.

Експерти також побоюються, що смертність від таких хвороб, як холера, може набагато перевищити смертність від Covid-19.

Найбільше непокоїть ситуація зі щепленням. Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала: щонайменше 80 мільйонів дітей у віці до одного року ризикують захворіти на дифтерію, поліомієліт та кір після того, як через пандемію у щонайменше 68 країнах призупинили програми з вакцинації.

Covid-19 також може поставити під загрозу багаторічну й багатомільярдну боротьбу з поліомієлітом. Завдяки зусиллям медиків ця хвороба практично зникла.

Однак коронавірус призупинив масові щеплення проти поліомієліту, й інфекція може повернутися туди, де про неї давно забули.

Поліомієліт може повернутися в ті країни, де про нього давно забули, кажуть вчені

Побічні ефекти пандемії

Виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП) Девід Бізлі попередив, що світ перебуває на межі голоду "біблійного" масштабу - 130 млн людей загрожує голод, ще 135 млн вже перебувають на межі голоду.

Крім того, є думка, що глобальний карантин й подальші економічні потрясіння можуть призвести до збільшення кількості смертей від відчаю, оскільки деякі люди шукають порятунок в алкоголі або вдаються до самогубства.

Епідеміолог Тімоті Робертон і його колеги з Університету Джонса Хопкінса занепокоїлися побічними ефектами пандемії ще на ранніх її етапах.

"Ми слідкували за реакцією світу на спалах Еболи в Західній Африці 2014 року, тому розуміємо, як можуть розвиватися події" , - говорить він.

Зокрема, науковців цікавить, як Covid-19 може вплинути на жінок і дітей в країнах з низьким рівнем доходів. Вони змоделювали кілька можливих сценаріїв розвитку кризи та виділили дві головні причини зростання числа жертв.

Перша - це порушення у роботі системи охорони здоров'я. "Причиною може бути страх людей звертатися до лікарів. Тобто - проблема попиту", - говорить пан Робертон.

Є також проблема пропозиції - медики самі можуть захворіти, їх можуть перенаправити на лікування пацієнтів з Covid-19, також може виникнути дефіцит ліків.

Пандемія призупинила програми вакцинації щонайменше у 68 країнах

Але це ще не все. Науковці прогнозують зростання недоїдання. Діти в родинах без доступу до належного харчування більше вразливі до інфекційних хвороб.

Отже, за найгіршого сценарію, - якщо медобслуговування скоротиться на 50%, а рівень недоїдання зросте на ті ж 50%, - загинуть понад мільйон дітей і 56 700 матерів.

Більшість дітей помруть від пневмонії та зневоднення внаслідок діареї, тоді як смертність жінок, ймовірно, буде пов'язана з ускладненнями під час вагітності або пологів.

Додайте до цього тих, кому загрожує голод, і отримаємо доволі вагому цифру.

Всесвітня продовольча програма ООН допомагає майже 100 мільйонам людей щодня, а для приблизно 30 мільйонів - це єдиний спосіб вижити.

За даними організації, без її підтримки від голоду щодня помиратимуть 300 тис. людей. І це без урахування тих, хто лише нещодавно збіднів внаслідок пандемії.

Мало того, що через коронавірус на межі голоду опинилися 130 млн людей, він ставить під загрозу пожертвування країн-донорів, на які спирається Всесвітня продовольча програма.

"Якщо країни не зможуть надавати очікуване фінансування, то на нас чекає справді велика криза", - говорить Джейн Говард, керівник відділу комунікацій у ВПП.

Пані Говард пояснює, що всупереч стереотипам про голодних, яких показували у благодійних фільмів 90-х років та які жили у найвіддаленіших частинах Африки на південь від Сахари, сьогодні голод найбільше б'є по великих містах - і саме тут пандемія може вдарити по людях найсильніше.

"У жителів сіл може бути город або корова, яка може давати молоко, - каже вона. - У них є невеликий харчовий запас. Тоді як городяни повністю залежать від цін на ринку".

Зараз в зоні найбільшого ризику опинилися некваліфіковані робітники, водії рикш і будівельники.

Деякі експерти вважають, що тільки у Великій Британії 60 тисяч хворих на рак можуть померти через затримку в діагностиці та лікуванні

Вік і не тільки

Є ще одна причина, чому в багатьох країнах від супутньої шкоди може померти більше людей, ніж від самого вірусу. Це вік. Відомо, що найбільш вразливими до коронавірусної хвороби є літні люди. Саме серед них найвищий відсоток смертності.

З іншого боку, в країнах з низьким рівнем доходів, зазвичай, молоде населення. У наймолодшій країні світу - Нігері, в Західній Африці, - середній вік становить лише 15,2 року. А від Covid-19 померли лише 254 людини.

В Італії, навпаки, середній вік - 45 років. Там один з найвищих показників смертності від коронавірусу: понад 33 тисяч смертей.

Що ж до високої летальності від коронавірусу, то вона досі залишається предметом дискусій. Деякі науковці вважають, що вона не є прямою причиною нинішніх масових смертей.

Наприклад, відомо, що новий вірус частіше вбиває людей похилого віку. Але саме на літніх людей припадає найвищий відсоток смертності від інших сезонних або респіраторних захворювань, таких як норовірус або пневмонія.

Є думка, що навіть в багатих країнах число непрямих смертей від Covid-19 може в довгостроковій перспективі перевищити кількість прямих.

Візьмемо, приміром, рак. Пандемія поставила на паузу більшу частину робіт, спрямованих на зниження рівня онкології та смертності від неї, - від мазка шийки матки до скринінгу грудей. Для деяких людей це матиме фатальні наслідки.

"Рак не може чекати", - каже Сара Гіом, директор з ранньої діагностики та дослідження раку в Cancer Research UK, британської благодійної організації, яка фінансує наукові дослідження раку. "Ефективність лікування раку залежить від своєчасної діагностики".

У деяких країнах програми скринінгу раку були тимчасово зупинені від початку карантину. Як наслідок ті пацієнти, кому вже діагностували онкологію, ризикують почати лікування із запізненням.

Ефективність лікування раку залежить від своєчасної діагностики

Економічні наслідки

Економісти твердять, що насувається рецесія, яка вже офіційно почалася в Німеччині і, як очікують, буде найбільшою з часів Великої депресії.

Тому багато організацій охорони здоров'я, великі й малі, розраховують на пожертвування від приватних донорів та громадськості - оскільки ослаблення економіки може відкинути їхню роботу та наукові дослідження на багато років назад.

Отже, що можна зробити, щоб мінімізувати непрямі наслідки Covid-19?

Джейн Говард назвала кроки, які пропонує економіст-резидент ВПП.

Вони охоплюють широке коло ініціатив - від допомоги урядам у соціальному захисті населення (наприклад, безкоштовне харчування для учнів, навіть коли школи закриті) до підтримки ланцюга поставок і усунення торговельних бар'єрів.

"Маленькі речі можуть мати великий вплив, - каже вона. - Наприклад, якщо водії вантажівок, які виконують міжнародні перевезення, мають проходити карантин, то ланцюг поставок повністю руйнується. Тому ми просимо уряди країн південної Африки підтримати своїх водіїв, гарантуючи їм право на перевезення".

Источник: bbc.com

Автор: Зарія Горветт

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