Найден способ остановить облысение

По некоторым данным до 80% мужчин страдают от выпадения волос. Причем первые признаки алопеции (облысения) могут появляться уже к 25-ти годам

Причины и виды облысения

Генетическая предрасположенность.

Стресс. Стрессовая реакция включает в себя спазм сосудов, в том числе и тех, которые питают волосяные фолликулы.

Гормональный дисбаланс. Волосяные луковицы чувствительны к мужским половым гормонам.

Избыток дегидротестостерона часто приводит к тому, что волосяные луковицы атрофируются и волосы выпадают.

Несбалансированное питание. Нехватка таких минералов и витаминов, как А, В2, В5, В12, С, Е, железо, калий, кальций, фосфор, йод, цинк и медь, могут привести к выпадению волос и диффузной алопеции.

Нарушения метаболизма. Проблемы с обменными процессами также плохо сказываются на состоянии волосяных фолликулов.

Хронические заболевания — псориаз, системная красная волчанка и многие другие болезни приводят к потере волос.

Инфекционные заболевания. Они вызывают общую интоксикацию, и выпадение волос — одно из ее последствий. Кожные заболевания.

Травмы. Волосы не растут на шрамах от глубоких ран и ожогов.

Исследователи из Университета Джона Хопкинса доказали влияние синтетического соединения D-PDMP на процесс потери волос. Лекарство прерывает выработку жиров гликосфинголипидов (GSL).

Учёные поставили эксперимент на генетически модифицированных грызунах. 12-недельные мыши из первой группы начали поглощать много жиров и холестерина, второй — употребляли обычную пищу. У животных из первой группы появились очаги воспаления и выпадение шерсти, котрые указывают на старение кожи.

Спустя 8 недель грызунам начали давать D-PDMP. В последующие 16 недель состояние их кожи и шерсти значительно улучшилось, приостановился синтез гликосфинголипида лактозилцерамида, отвечающего за воспаления.

По мнению экспертов, синтетическое соединения способно остановить облысение и у людей. Учёные намерены продолжить эксперименты в дальнейшем.

Помните, что если в один далеко не прекрасный день вы поняли, что выпадение волос стало для вас серьёзной проблемой, не стоит опустошать магазины с косметическими средствами или доставать бабушкин справочник народных рецептов и заговоров. В этой ситуации смогут помочь только проверенные современной медициной средства

Напомним, что медики обнаружили новую опасность обезболивающих лекарств. Частое применение обезбаливающих лекарств может привести к ожирению и бессоннице. Соответствующее заявление сделали ученые из Ньюкаслского университета в Великобритании.

Так, проанализировав данные, полученные во время длительного исследования UK Biobank. Ученые оценили состояние сердечно-сосудистой системы и обмена веществ у 133 тысяч человек, в результате чего выяснилось, что у пациентов, которые принимали опиоиды вместе с лекарствами для нормализации метаболизма и сердечной деятельности, риск ожирения увеличивался на 95 процентов, а вероятность гипертонии — на 63 процента. Для этого вычисления, они сравнили такие показатели, как индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление у пациентов, принимавших болеутоляющие, и тех, кому прописали только лекарства для сердца.

Источник: politeka.net

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